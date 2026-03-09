Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Carlo Pellegatti ha commentato la vittoria del Milan nella stracittadina. "Il Milan ha giocato contro l'Inter meno competitiva degli ultimi anni, viste le assenze. Il Milan è una squadra tignosa, che ha preparato molto bene la partita e ha tenuto sui tentativi dell'Inter. Bonny e Pio Esposito non sono Thuram e Lautaro. Voglio pensare che il campionato sia riaperto, 7 punti sono tanti ma cosa ci costa dire che si è riaperto?".