Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Carlo Pellegatti ha commentato la vittoria del Milan nella stracittadina. "Il Milan ha giocato contro l'Inter meno competitiva degli ultimi anni, viste le assenze. Il Milan è una squadra tignosa, che ha preparato molto bene la partita e ha tenuto sui tentativi dell'Inter. Bonny e Pio Esposito non sono Thuram e Lautaro. Voglio pensare che il campionato sia riaperto, 7 punti sono tanti ma cosa ci costa dire che si è riaperto?".
"Il Milan ha mostrato i soliti limiti davanti, dobbiamo lodare Allegri perché senza attaccanti abbiamo portato a casa 60 punti. Abbiamo rovinato la settimana ai tifosi dell'Inter, erano più tranquilli prima. Rimpianto del Milan? Il mio non è quello dei risultati. E' di non aver avuto Leao e Pulisic ai loro livelli. A gennaio avevi un punto di vantaggio sull'Inter e poi l'Inter ti distacca. Con Leao e Pulisic ai loro livelli qualche partita in più l'avresti portata a casa".
