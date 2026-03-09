Ciccio Graziani, ex calciatore, intervenuto alla Domenica Sportiva, ha analizzato così il derby vinto dal Milan contro l'Inter ieri sera

Marco Astori Redattore 9 marzo 2026 (modifica il 9 marzo 2026 | 19:49)

Ciccio Graziani, ex calciatore, intervenuto alla Domenica Sportiva, ha analizzato così il derby vinto dal Milan contro l'Inter ieri sera: "Nella prima mezz'ora ritmi bassissimi, potevamo giocare io e Panatta: poi si è un po' accesa.

Io dico, anche l'Inter: dieci punti di vantaggio, se vinci chiudi il sipario, ma sembrava un'amichevole, non è possibile. E lo spettacolo è stato pessimo, hanno giocato tutte e due per non perdere e ha vinto quella più concreta.

Mani di Ricci? Toccandola col braccio, è vero che cerca di toglierlo, ma la prende larga e staccata dal corpo: e la palla rimane lì e va a vantaggio del Milan, per me è rigore netto. Almeno vai a rivederlo: un'azione così bisogna andare a rivederla. Se questo episodio fosse successo al contrario, il Milan avrebbe contestato chiedendo il rigore: ne sono straconvinto".