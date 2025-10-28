Lele Adani, nel corso dell'ultima puntata di 'Viva El Futbol', ha commentato l'episodio più chiacchierato di Napoli-Inter. Queste le sue parole sul calcio di rigore assegnato al Napoli dopo il contatto Di Lorenzo-Mkhitaryan e la gestione del post partita:
Adani: “Rigore Napoli? Protocollo a puttane. Se l’arbitro non regge la pressione…”
Il pensiero dell'ex calciatore a proposito di quanto accaduto al Maradona nel corso di Napoli-Inter di sabato
"Rigore? Addirittura l'assistente ha chiamato e il VAR non l'ha tolto, successo di tutto. E' andato a puttane anche il protocollo. L'uomo che fa il mestiere dell'arbitro non ha la statura umana per reggere la pressione, allora in quello si inseriscono i dirigenti. Ci sono due strade: quella di Chivu, rara, o quella del dirigente medio italiano che decide di infilarsi perché se sei penalizzato oggi poi ti va bene domani. Sappiamo come funziona: chi ti penalizza oggi, poi ti fa il favore domani"
