"Probabilmente è la cosa più difficile che io abbia mai fatto. È una sfida perché l'ecosistema in cui opero è molto resistente al cambiamento. Ma questa è anche la tesi d'investimento. In tre anni di proprietà dell'Ac Milan, siamo stati positivi in termini di flusso di cassa per la prima volta in 17 anni. E non tengo quei soldi per me — li reinvesto nella squadra". Lo dice il numero uno del Milan Gerry Cardinale in una puntata del podcast The Varsity.