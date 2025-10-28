"Probabilmente è la cosa più difficile che io abbia mai fatto. È una sfida perché l'ecosistema in cui opero è molto resistente al cambiamento. Ma questa è anche la tesi d'investimento. In tre anni di proprietà dell'Ac Milan, siamo stati positivi in termini di flusso di cassa per la prima volta in 17 anni. E non tengo quei soldi per me — li reinvesto nella squadra". Lo dice il numero uno del Milan Gerry Cardinale in una puntata del podcast The Varsity.
Cardinale: “Non tengo soldi per me. Speso più di tutti in A e stiamo costruendo un nuovo stadio”
Intervenuto in una puntata del podcast The Varsity, il numero uno del Milan ha parlato degli obiettivi del club
"Abbiamo speso più di qualsiasi altra squadra di Serie A - puntualizza - nell'ultimo mercato estivo. Stiamo costruendo un nuovo stadio. Non per intascare denaro, ma per trasformare il profilo finanziario dell'AC Milan e portarlo al livello delle squadre di Premier League".
