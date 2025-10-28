Domani sera l'Inter scenderà in campo per il turno infrasettimanale contro la Fiorentina. Dopo il tragico incidente che ha coinvolto il portiere dell'Inter Josep Martinez, non ci sarà oggi la conferenza stampa di Chivu. Il portiere oggi non si è allenato e non sarà convocato per la gara di domani. Il tecnico valuta le condizioni dei suoi giocatori in vista della sfida di domani: in difesa dovrebbe toccare ancora ad Acerbi con Akanji e uno tra Bastoni e Carlos Augusto. Il brasiliano è in corsa anche per la corsia mancina con Dimarco. A destra reclama spazio Luis Henrique, ma difficilmente toglierà il posto a Dumfries domani. In mezzo al campo Calhanoglu e Barella partiranno titolari, al posto di Mkhitaryan dovrebbe esserci Sucic, in vantaggio su Zielinski.