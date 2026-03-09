Lele Adani, ex calciatore, intervenuto alla Domenica Sportiva, ha analizzato così il derby vinto dal Milan contro l'Inter ieri sera

Marco Astori Redattore 9 marzo 2026 (modifica il 9 marzo 2026 | 19:13)

Lele Adani, ex calciatore, intervenuto alla Domenica Sportiva, ha analizzato così il derby vinto dal Milan contro l'Inter ieri sera: "Chi segue il calcio ha poca memoria: spesso ha vinto chi ha meritato e non sempre la più forte, come il Milan di Pioli e il Napoli di Spalletti. L'Inter è la più forte e ha dimostrato in Italia di esserlo in virtù dell'espressione calcistica mostrata. Ma il derby ha fatto schifo, ma ci arrivo col ragionamento a dirtelo.

Mani di Ricci? Io me l'ero perso per prepararmi per la diretta: questo episodio è più netto di quello del Genoa. Quello è un tiro forte in porta da due metri, qui sono sempre due metri circa ma anche se cerchi di togliere la mano vai verso il pallone. Il calcio di rigore non è in discussione ragazzi, non si discute. Non c'è collaborazione giusta: arbitro e VAR devono lavorare insieme, ma non c'è collaborazione.

O c'è invadenza o disinteresse, o c'è loquacità o silenzio: non c'è verso, sono episodi che cambiano la vita del campionato. Io voglio ricordare il rigore su Di Lorenzo in cui è intervenuto l'assistente: non era mai accaduto, si è ribaltata l'Italia. Calma, perché il VAR è il miglior amico dell'arbitro: non deve per forza chiamare per ribaltare, ma dà il tempo di vedere.