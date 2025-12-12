Lele Adani ha parlato così del confronto tra Alex Del Piero e Beppe Bergomi in merito alla forza della rosa dell'Inter

Marco Astori Redattore 12 dicembre 2025 (modifica il 12 dicembre 2025 | 10:16)

Qualche settimana fa ha fatto il giro del web il confronto tra Alex Del Piero e Beppe Bergomi in merito alla forza della rosa dell'Inter. In merito a questo e al suo rapporto con l'ex bianconero, Lele Adani ha risposto così: "Devo dire che agli inizi io facevo già l'opinionista e in Brasile nel 2014 lui fece qualche telecronaca ed era nel gruppo Sky, c'era una bella connessione.

Ci vediamo poco per impegni che ci portano lontani, ma Del Piero è un ragazzo serio che non dice mai cose banali: è una figura fondamentale per me che rappresenta la cultura calcistica italiana e nutre della mia massima stima.

Ultimamente ho visto un dibattito tra lui e Bergomi sulla valutazione del rapporto forza e rendimento dell'Inter: e io ero totalmente d'accordo con lui sia nei contenuti che nei modi. Lui ha avuto nettamente le motivazioni serie nel discorso per giustificare la sua posizione e la mia è nettamente in linea con la sua".