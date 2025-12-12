Sui giornali in queste ore è rimbalzata la voce di un possibile approdo di Davide Frattesi alla Juventus in futuro. In merito si è espresso così Sandro Sabatini

Sui giornali in queste ore è rimbalzata la voce di un possibile approdo di Davide Frattesi alla Juventus in futuro. In merito si è espresso così Sandro Sabatini su YouTube: "Lui alla Juve conviene solo al procuratore. Scusate eh, la Juve ha bisogno di un regista: che prende, Frattesi? Come fa a farlo giocare?