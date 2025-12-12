Sui giornali in queste ore è rimbalzata la voce di un possibile approdo di Davide Frattesi alla Juventus in futuro. In merito si è espresso così Sandro Sabatini su YouTube: "Lui alla Juve conviene solo al procuratore. Scusate eh, la Juve ha bisogno di un regista: che prende, Frattesi? Come fa a farlo giocare?
Sabatini: "Frattesi alla Juve? Rischia di non giocare neanche lì e vi spiego perché"
Sabatini: “Frattesi alla Juve? Rischia di non giocare neanche lì e vi spiego perché”
Sui giornali in queste ore è rimbalzata la voce di un possibile approdo di Davide Frattesi alla Juventus in futuro. In merito si è espresso così Sandro Sabatini
Ha bisogno di un regista, poi se vuole continuare con Locatelli va bene. Ma se vuole migliorare la qualità, deve inserire Miretti nei centrocampisti, avere McKennie che va di corsa e poi un gran regista. Con Thuram. Frattesi rischia di non giocare neanche nella Juve".
