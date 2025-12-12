Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, a margine dell'assemblea di oggi, ha parlato così ai cronisti presenti: "La proposta di mettere un tetto ai biglietti per il settore ospiti non mi sembra abbia una grande condivisione tra i club: si è deciso di fare una commissione, né bocciata né approvata, che andrà a fare proposte in assemblea per questa domanda. Alla proposta del Milan si sono associate anche altre squadre, sicuramente l'Inter e forse anche la Juve".