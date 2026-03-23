Antonio Cassano in estate porterebbe subito un giocatore del Como all’Inter. Lo ha svelato lo stesso ex attaccante a Viva el Futbol nelle scorse settimane.
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fcinter1908 ultimora Né Paz né Perrone, Cassano: “Ecco il giocatore del Como che porterei all’Inter”
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Né Paz né Perrone, Cassano: “Ecco il giocatore del Como che porterei all’Inter”
Antonio Cassano in estate porterebbe subito un giocatore del Como all’Inter: lo ha svelato lo stesso ex attaccante a Viva el Futbol
Non si tratta né della stella Nico Paz, né di Maximo Perrone, accostato anche lui all’Inter in questi giorni.
“Lucas Da Cunha può essere un giocatore perfetto l’anno prossimo per l’Inter. Deve fare 25 anni, è giovane, sta facendo cose meravigliose con Perrone. Un giocatore che mi piace davvero tanto, ma deve baciare dove cammina perché ha trovato Fabregas. Penso possa fare una grande carriera, non so se senza Fabregas anche. Se va via Calhanoglu, occhio a lui”, ha detto Cassano.
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