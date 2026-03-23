L'attaccante classe 2009, in campo in passato con gli Azzurrini, ha accettato la chiamata del Paese di origine dei suoi genitori

L'Italia rischia di perdere un potenziale talento. Delis Gjeci, attaccante classe 2009 dell'Inter (con cui ha recentemente firmato il suo primo contratto da professionista dopo aver già debuttato con la formazione Primavera), ha accettato la convocazione della nazionale albanese U17, con cui disputerà le due amichevoli contro la Lettonia in programma giovedì 26 marzo e sabato 28 marzo.