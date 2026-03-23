L'Italia rischia di perdere un potenziale talento. Delis Gjeci, attaccante classe 2009 dell'Inter (con cui ha recentemente firmato il suo primo contratto da professionista dopo aver già debuttato con la formazione Primavera), ha accettato la convocazione della nazionale albanese U17, con cui disputerà le due amichevoli contro la Lettonia in programma giovedì 26 marzo e sabato 28 marzo.
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Inter, Gjeci convocato dall’Albania U17: l’Italia rischia di perdere un potenziale talento
L'attaccante classe 2009, in campo in passato con gli Azzurrini, ha accettato la chiamata del Paese di origine dei suoi genitori
Nato a Pordenone, il gioiellino nerazzurro ha deciso di rappresentare i colori del Paese di origine dei suoi genitori dopo aver indossato la maglia dell'Italia a livello di u15, U16 e U17. Nella lista del ct Armand Dama c'è spazio anche per Simon Lleshi, portiere dell'Inter, e per Mattias Allasufi, ex centrocampista nerazzurro oggi in forza alla Pro Patria.
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