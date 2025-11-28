Hanno fatto molto discutere le dichiarazioni di Diego Simeone prima della partita contro l'Inter. A domanda diretta di FcInter1908, il tecnico ha dichiarato di vedersi in futuro sulla panchina nerazzurra.
Hanno fatto molto discutere le dichiarazioni di Diego Simeone prima della partita contro l'Inter: il commento di Cassano e Adani
Così Lele Adani, nell'ultima puntata di Viva El Futbol, in merito a queste parole: "Simeone all'Inter? Io ti dico che per me accadrà, io penso che accadrà".
Interviene anche Antonio Cassano: "Ogni volta che Simeone parla, non mi piace: prima o poi allenerà l'Inter? Cosa? Chi l'ha detto? E' una mancanza di rispetto innanzitutto dell'attuale allenatore e di mille altre situazioni".
