Adani: “Simeone-Inter? Per me accadrà!”. Cassano: “Per me manca di rispetto a…”

Hanno fatto molto discutere le dichiarazioni di Diego Simeone prima della partita contro l'Inter: il commento di Cassano e Adani
Marco Astori
Hanno fatto molto discutere le dichiarazioni di Diego Simeone prima della partita contro l'Inter. A domanda diretta di FcInter1908, il tecnico ha dichiarato di vedersi in futuro sulla panchina nerazzurra.

Così Lele Adani, nell'ultima puntata di Viva El Futbol, in merito a queste parole: "Simeone all'Inter? Io ti dico che per me accadrà, io penso che accadrà".

Interviene anche Antonio Cassano: "Ogni volta che Simeone parla, non mi piace: prima o poi allenerà l'Inter? Cosa? Chi l'ha detto? E' una mancanza di rispetto innanzitutto dell'attuale allenatore e di mille altre situazioni".

