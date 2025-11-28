"L'Atletico ha giocata la solita partita, l'Inter contro queste squadre non ha molte soluzioni non avendo giocatori da uno contro uno. Ma ha la capacità di capire dov'è lo spazio. Quando affronti squadre compatte devi attaccare la profondità e l'Inter lo fa benissimo nel secondo tempo. Il gol arriva con un 1-2, l'Inter questo lo fa da una vita. Per giocare questo tipo di calcio complesso, con un 3-5-2 senza ali, devi fare qualcosa di diverso e per farlo devi correre dei rischi: prima impostazione o attaccare con tanti giocatori. E questo ti espone al contropiede. L'Inter ha aumentato il numero dei falli, prima per numero di riaggressioni, se vuoi giocare così devi menare. Trovare questo equilibrio è complesso: riesce con le squadre meno forti, quando il campo lo devi concedere e lo attacca Leao o Julian è difficile da fermare.