Il giornalista Andrea Marinozzi durante il podcast L'ascia Raddoppia di Cronache di Spogliatoio ha parlato dei problemi dell'Inter di Chivu
Marinozzi: “Inter calcio complesso: equilibrio difficile. Bastoni e Akanji fortissimi, ma…”
"L'Atletico ha giocata la solita partita, l'Inter contro queste squadre non ha molte soluzioni non avendo giocatori da uno contro uno. Ma ha la capacità di capire dov'è lo spazio. Quando affronti squadre compatte devi attaccare la profondità e l'Inter lo fa benissimo nel secondo tempo. Il gol arriva con un 1-2, l'Inter questo lo fa da una vita. Per giocare questo tipo di calcio complesso, con un 3-5-2 senza ali, devi fare qualcosa di diverso e per farlo devi correre dei rischi: prima impostazione o attaccare con tanti giocatori. E questo ti espone al contropiede. L'Inter ha aumentato il numero dei falli, prima per numero di riaggressioni, se vuoi giocare così devi menare. Trovare questo equilibrio è complesso: riesce con le squadre meno forti, quando il campo lo devi concedere e lo attacca Leao o Julian è difficile da fermare.
Sta mancando Sommer, quando le occasioni le concedi lui non arriva, poi l'Inter ha difensori fortissimi come Akanji e Bastoni ma che tra le loro qualità non troviamo la difesa dell'area di rigore. Ad Akanji non hanno mai chiesto di difendere in area di rigore, lui vive di letture, lui entra quando è sicuro di prenderla, temporeggia benissimo, un po' alla Van Dijk dei bei momenti. Lui non andava, interveniva solo nel momento giusto. Sono difensori di altissimo livello ma se devi difendere l'area di rigore meglio De Vrij e Acerbi. Bisseck è un altro che si distrae spesso. Il rammarico nel derby è che fa una partita prudente, pressa pochissimo per non lasciare il campo. Ma il gol lo prende su una palla persa e subiscono il contropiede, un gol che lascia amaro.
