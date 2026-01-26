Intervenuto a Viva El Futbol, Daniele Adani ha parlato così dell'Inter dopo il successo contro il Pisa

Matteo Pifferi Redattore 26 gennaio - 22:39

Intervenuto a Viva El Futbol, Daniele Adani ha parlato così dell'Inter dopo il successo contro il Pisa: "L'Inter è partita benissimo, ha fatto 6 minuti quasi nell'area del Pisa. Poi, come in tutte le situazioni, se uno non è centrato si complica la vita. L'errore è di Sommer che sbaglia il passaggio a Zielinski, l'errore accentua il puntare il dito su Sommer che nel corso della partita è stato un po' fischiato, c'è stato anche qualche mormorio. Fischi e mormorii sono stati più evidenti per Luis Henrique. Non è stata una parata sbagliata quella di Sommer ma poi va tutto nel calderone"

Se uno deve dire che Sommer, classe '88, che sicuramente è un po' in calo non mi oppongo ma farlo passare per scarso e finito, dire che gioca uno in meno, che la differenza tra una squadra e l'altra è il portiere non sono d'accordo e non penso sia vero. Chivu si prende le responsabilità, è un signore, ma sono allo stadio e non c'è una volta che Chivu e Kolarov non siano connessi a Sommer, sono sempre connessi ma vi assicuro che molte volte Chivu chiede a Sommer di andare diretti. Le dichiarazioni di Chivu sono un atto generoso verso Sommer. Sommer è stato uno dei migliori interpreti, usa bene i piedi, ogni tanto Chivu, come scelta, vuole la palla diretta dal portiere. Il gol preso non è colpa della costruzione dal basso, Sommer la stoppa e ha voluto giocare la palla anziché rinviarla"

"Dimarco cambia la partita ma nessuno dice che gioca a sinistra, non al posto di Luis Henrique, ma al posto di Carlos Augusto. Luis Henrique è un po' indeciso, sbaglia qualche appoggio tecnico ma Dimarco gioca a sinistra e cambia la partita. Giusto per essere corretti e completi, anche Carlos Augusto nel secondo tempo ha sbagliato un gol, giocando da destra, che se lo sbaglia Luis Henrique viene giù lo stadio. Qui diciamo qualcosa che pochi altri dicono, ero allo stadio, l'Inter per mia sensazione quando era sotto 0-2 non c'erano dubbi che avrebbe vinto la partita. Fare 3 gol in 6 minuti e ribaltarla già nel primo tempo agevola, l'Inter ha nettamente il miglior attacco"