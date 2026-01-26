“Le mie favorite erano Inter e Napoli 50-50, ora a meno di un abbaglio clamoroso è complicato riprendere l’Inter. I nerazzurri ora hanno partite sulla carta semplici prima della sfida con la Juve. Dipende se Chivu si veste da Inzaghi ma dubito, non lo butterà nel cesso questo campionato. È la stra favorita l’Inter per lo scudetto.

Spero che le parole di Chivu siano riferite soprattutto a Mourinho. Cristian ha un futuro roseo, indipendentemente dai trofei vinti. L’era Mourinho è finita, anzi, non è mai iniziata: ha fatto bene a rispondergli. Mourinho non ha avuto le palle di rispondere direttamente a Marotta, se lo è tenuto buono perché non si sa mai”.