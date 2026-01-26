FC Inter 1908
Sorrentino: “Inter, 6 gol al Pisa ma potevano essere di più. È squadra matura. Sommer…”

Ospite negli studi della Domenica Sportiva, l'ex portiere ha commentato la vittoria dell'Inter contro il Pisa
Gianni Pampinella
Inter
Ospite negli studi della Domenica Sportiva, Stefano Sorrentino ha commentato la vittoria dell'Inter contro il Pisa. "Prove di fuga da parte dell'Inter. Quando vai 0-2 sotto in casa pensi che la partita non riesci a raddrizzarla, invece loro palla al centro e sono partiti a mille all'ora".

"Sono 6, ma potevano essere tanti di più e questo fa capire quanto l'Inter sia la squadra più forte, più completa, sapendo anche delle partite di Milan e Napoli. Secondo me l'Inter in questo momento è matura. Sommer? È una squadra che sa di essere forte e a volte quando abbassa la tensione può incappare come nei primi 20 minuti col Pisa, però quando si mette a giocare è difficile per l'avversario uscire dalla metà campo".

