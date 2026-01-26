Ospite negli studi della Domenica Sportiva, Stefano Sorrentino ha commentato la vittoria dell'Inter contro il Pisa. "Prove di fuga da parte dell'Inter. Quando vai 0-2 sotto in casa pensi che la partita non riesci a raddrizzarla, invece loro palla al centro e sono partiti a mille all'ora".

"Sono 6, ma potevano essere tanti di più e questo fa capire quanto l'Inter sia la squadra più forte, più completa, sapendo anche delle partite di Milan e Napoli. Secondo me l'Inter in questo momento è matura. Sommer? È una squadra che sa di essere forte e a volte quando abbassa la tensione può incappare come nei primi 20 minuti col Pisa, però quando si mette a giocare è difficile per l'avversario uscire dalla metà campo".