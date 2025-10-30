Lele Adani pazzo di Petar Sucic. Queste le dichiarazioni dell'ex difensore a Viva el Futbol sul centrocampista dell'Inter:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Adani: “Sucic praticamente ti rende un birillo! Ieri ho visto creare magia”
ultimora
Adani: “Sucic praticamente ti rende un birillo! Ieri ho visto creare magia”
Lele Adani pazzo di Petar Sucic: queste le dichiarazioni dell'ex difensore a Viva el Futbol sul centrocampista dell'Inter
“La giocata di Sucic quasi da un altro campionato viene proprio. Se non pensi come lui, rimani nell’ordinario. Lui fa una cosa straordinaria con la suola, ti rende un birillo praticamente con il suo gesto tecnico, io ho visto connessione tra Sucic e il linguaggio di quelli come te Anto (Cassano, ndr). Creare la magia è quasi più importante che fare gol. L’Inter si è riscattata in un certo modo comunque contro la Fiorentina", le sue parole.
© RIPRODUZIONE RISERVATA