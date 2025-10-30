Sucic ha fatto un gol… pazzesco, cose che non si vedono da un po’, giocate di altre tempi. Lo fa con una tranquillità, un’eleganza, di una bellezza…”.
A Viva el Futbol, l’ex attaccante Nicola Ventola ha commentato così quanto visto a San Siro mercoledì sera tra Inter e Fiorentina.
“Incredibile, il primo tempo la Fiorentina era in difficoltà e rinunciataria, ma la gara la faceva l’Inter. Si stava creando quasi un’apatia, nonostante il dominio nerazzurro. Nel secondo tempo c’era una magia, come se si fosse riscaldato anche il pubblico. Faceva strano non sentire più il pubblico. Secondo me anche i tifosi hanno aiutato tanto, ho avuto questa percezione.
