“Incredibile, il primo tempo la Fiorentina era in difficoltà e rinunciataria, ma la gara la faceva l’Inter. Si stava creando quasi un’apatia, nonostante il dominio nerazzurro. Nel secondo tempo c’era una magia, come se si fosse riscaldato anche il pubblico. Faceva strano non sentire più il pubblico. Secondo me anche i tifosi hanno aiutato tanto, ho avuto questa percezione.