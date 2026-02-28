Lele Adani , ex calciatore, nell'analizzare l'eliminazione dalla Champions League dell'Inter contro il Bodo, si è soffermato così su Marcus Thuram , ancora deludente: "Se l'Inter vuole cambiare qualcosa per prima cosa vada con gli estremi, giocatori da uno contro uno e fai delle scelte.

Quello che vedo io è questo quando sono lì a vedere la partita, queste cose le percepiamo in 5 su 500: quando Chivu chiede a Thuram di giocare vicino alla linea, lui non c'ha voglia. Non c'ha voglia Thuram: lo chiama, lo mette... Lo dico così: quando lo chiama ascolta poco, si gira poco. E allora mette Bonny, che fa bene e si mette a disposizione".