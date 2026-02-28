FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Adani: “Inter passeggia in A, sbaglio? Bodo, ingaggi come il Vicenza! E sapete cos’ha fatto Chivu?”

ultimora

Adani: “Inter passeggia in A, sbaglio? Bodo, ingaggi come il Vicenza! E sapete cos’ha fatto Chivu?”

Adani: “Inter passeggia in A, sbaglio? Bodo, ingaggi come il Vicenza! E sapete cos’ha fatto Chivu?” - immagine 1
Lunga analisi di Lele Adani, ex calciatore, sull'eliminazione dell'Inter dalla Champions League per mano del Bodo/Glimt
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Lunga analisi di Lele Adani, ex calciatore, sull'eliminazione dell'Inter dalla Champions League per mano del Bodo/Glimt. Ecco le sue parole a Viva el Futbol: "Io ero allo stadio: ci sono state tante analisi, alcune serie e profonde di chi cerca di andare oltre al superficiale, tipico del nostro paese, salire e scendere dal carro andando addosso senza analizzare, questo fa parte dei mediocri. Io do un dato: il Bodo ha fatto 5 gol all'Inter, non tutti in Norvegia. Faccio una domanda: sbaglio di così tanto a dire che in l'Inter in Serie A passeggia? Quante squadre in Serie A, visto che lei è la più forte, a priori battono il Bodo? Questa è una domanda che dovrebbe essere scontata al contrario: io ti dico poche.

Inter Chivu
Getty Images

Perché il Bodo, che dicono che è impossibile giocare in Norvegia per il freddo e il sintetico, ha fatto più punti fuori che in casa. Quindi è una signora squadra: pensi che per la Fiorentina, la Lazio o il Bologna sia facile batterli? Certo che dall'Inter mi aspetto di meglio, molto di meglio, anche un'attitudine diversa: è stata sfortunata ma ha avuto tanti giocatori come Barella, Thuram e Akanji negativi. Mi aspetto molto di più come collettivo e singolo: ma io non posso ascoltare che il Bodo è l'esempio negativo di un paese come il nostro, che si reputa in maniera presuntuosa come guida dell'Europa, dicendo che ci hanno insegnato a fare il catenaccio. Trovo di una gravità nella mancanza di rispetto e nell'ignoranza nel non sapere riportare le cose: a differenza di Chivu che la prima cosa che dice in conferenza stampa è che hanno meritato. Non siamo stati poco bravi, hanno meritato là e qua.

Adani: “Inter passeggia in A, sbaglio? Bodo, ingaggi come il Vicenza! E sapete cos’ha fatto Chivu?”- immagine 3
Getty

Sul catenaccio dico questo: nel primo gol hanno pressato in tre. Nell'errore di Akanji che catenaccio c'è? Ce n'erano in tre intorno a lui: vuol dire che in un momento preparato, l'allenatore ha detto avanziamo. L'Inter dava l'idea che se dormiva, la attaccavano. Il secondo gol è un capolavoro: che se lo fa l'Inter cosa diciamo? Come gioca l'Inter... L'hanno fatto loro. Se lo fanno Calhanoglu o Zielinski diciamo che è un gran gol, una grande azione. Perché catenaccio? L'Inter è stata sottotono, sì, ha meritato di uscire, sì, è stata imprecisa, sì: ma non togliete al Bodo ragazzi. Che tra Bodo e Norvegia ha fatto 12 gol in 4 partite all'Italia, tra Inter e Nazionale. Di cosa parliamo? Non credete a chi vi dice che noi siamo un riferimento e di starci male perché il riferimento deve essere deluso. Il riferimento non è più un riferimento, primo: secondo, siate umili nella cultura oltre che nel calcio.

Inter Thuram
Getty Images

Arriva una squadra organizzata di un movimento nuovo, con il monte ingaggi della Salernitana, del Vicenza: ve lo dico. Ma sanno giocare a calcio. Tanto è vero che nel fuggi fuggi di fine partita sapete cosa ha fatto Chivu? E' andato a parlare con Knutsen e a chiedergli di calcio. Ed è lì che vedo la grandezza dell'allenatore dell'Inter: non sta dietro alle sirene o alle scemenze, parla di calcio, è un'occasione per crescere. Chivu non pensa di essere il riferimento del calcio, pensa che può imparare da un allenatore che allena in Norvegia. L'Inter doveva cominciare un po' prima a cambiare la squadra, ora sei in ritardo perché chi arriva deve far bene subito: è la più forte d'Italia, ma devi inserire e creare l'altro tipo di calcio che prima va ad alternare e poi sostituire. Chivu magari allenerà 12-13 sistemi, ma ci vogliono i calciatori: il lavoro di scouting deve essere fatto bene perché devi far fronte ad economie che non sono quelle delle delle potenze d'Europa. Ma c'è chi ha idee valide, vedremo".

Leggi anche
Cassano duro: “Thuram improponibile, non la ciapa mai! Qualche coglione ha già detto che...
Adani svela: “Io lo vedo, Thuram non c’ha voglia! Ve lo dico: quando Chivu lo chiama...

© RIPRODUZIONE RISERVATA