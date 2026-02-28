Lunga analisi di Lele Adani, ex calciatore, sull'eliminazione dell'Inter dalla Champions League per mano del Bodo/Glimt

Lunga analisi di Lele Adani, ex calciatore, sull'eliminazione dell'Inter dalla Champions League per mano del Bodo/Glimt. Ecco le sue parole a Viva el Futbol: "Io ero allo stadio: ci sono state tante analisi, alcune serie e profonde di chi cerca di andare oltre al superficiale, tipico del nostro paese, salire e scendere dal carro andando addosso senza analizzare, questo fa parte dei mediocri. Io do un dato: il Bodo ha fatto 5 gol all'Inter, non tutti in Norvegia. Faccio una domanda: sbaglio di così tanto a dire che in l'Inter in Serie A passeggia? Quante squadre in Serie A, visto che lei è la più forte, a priori battono il Bodo? Questa è una domanda che dovrebbe essere scontata al contrario: io ti dico poche.

Perché il Bodo, che dicono che è impossibile giocare in Norvegia per il freddo e il sintetico, ha fatto più punti fuori che in casa. Quindi è una signora squadra: pensi che per la Fiorentina, la Lazio o il Bologna sia facile batterli? Certo che dall'Inter mi aspetto di meglio, molto di meglio, anche un'attitudine diversa: è stata sfortunata ma ha avuto tanti giocatori come Barella, Thuram e Akanji negativi. Mi aspetto molto di più come collettivo e singolo: ma io non posso ascoltare che il Bodo è l'esempio negativo di un paese come il nostro, che si reputa in maniera presuntuosa come guida dell'Europa, dicendo che ci hanno insegnato a fare il catenaccio. Trovo di una gravità nella mancanza di rispetto e nell'ignoranza nel non sapere riportare le cose: a differenza di Chivu che la prima cosa che dice in conferenza stampa è che hanno meritato. Non siamo stati poco bravi, hanno meritato là e qua.

Sul catenaccio dico questo: nel primo gol hanno pressato in tre. Nell'errore di Akanji che catenaccio c'è? Ce n'erano in tre intorno a lui: vuol dire che in un momento preparato, l'allenatore ha detto avanziamo. L'Inter dava l'idea che se dormiva, la attaccavano. Il secondo gol è un capolavoro: che se lo fa l'Inter cosa diciamo? Come gioca l'Inter... L'hanno fatto loro. Se lo fanno Calhanoglu o Zielinski diciamo che è un gran gol, una grande azione. Perché catenaccio? L'Inter è stata sottotono, sì, ha meritato di uscire, sì, è stata imprecisa, sì: ma non togliete al Bodo ragazzi. Che tra Bodo e Norvegia ha fatto 12 gol in 4 partite all'Italia, tra Inter e Nazionale. Di cosa parliamo? Non credete a chi vi dice che noi siamo un riferimento e di starci male perché il riferimento deve essere deluso. Il riferimento non è più un riferimento, primo: secondo, siate umili nella cultura oltre che nel calcio.

Arriva una squadra organizzata di un movimento nuovo, con il monte ingaggi della Salernitana, del Vicenza: ve lo dico. Ma sanno giocare a calcio. Tanto è vero che nel fuggi fuggi di fine partita sapete cosa ha fatto Chivu? E' andato a parlare con Knutsen e a chiedergli di calcio. Ed è lì che vedo la grandezza dell'allenatore dell'Inter: non sta dietro alle sirene o alle scemenze, parla di calcio, è un'occasione per crescere. Chivu non pensa di essere il riferimento del calcio, pensa che può imparare da un allenatore che allena in Norvegia. L'Inter doveva cominciare un po' prima a cambiare la squadra, ora sei in ritardo perché chi arriva deve far bene subito: è la più forte d'Italia, ma devi inserire e creare l'altro tipo di calcio che prima va ad alternare e poi sostituire. Chivu magari allenerà 12-13 sistemi, ma ci vogliono i calciatori: il lavoro di scouting deve essere fatto bene perché devi far fronte ad economie che non sono quelle delle delle potenze d'Europa. Ma c'è chi ha idee valide, vedremo".