Adani: “Perché tanti interisti discutono Lautaro! Io lo adoro, ha avuto due coglioni così quando…”

Sul canale YouTube di Viva el Futbol, Lele Adani ha parlato così di Lautaro Martinez dopo la doppietta di Pisa
Alessandro Cosattini Redattore 

Sul canale YouTube di Viva el Futbol, Lele Adani ha parlato così di Lautaro Martinez dopo la doppietta di Pisa:

Lautaro non è in discussione, non può rientrare nei gusti di tutti, ma la cosa più interessante nella sua crescita è che ha giocato come partner di Lukaku, Dzeko ed è cambiato con Thuram. Quello che è in discussione è come è visto da tanti, anche dagli interisti. L’ho verificato: non tutti gli interisti impazziscono per lui, in termini di gusto, di come gioca.

Premesso: i cori con più passione e calore sono per lui a San Siro. Ma non tutti sono così innamorati, è legittimo, ma perché? È così eh, ve lo dico. Io vi racconto che l’ho visto quasi stirato e poi segnare la settimana dopo a San Siro col Barcellona, con due coglioni così… Io lo adoro Lautaro, ha un atteggiamento spettacolare sempre lui”.

