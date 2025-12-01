“Lautaro non è in discussione, non può rientrare nei gusti di tutti, ma la cosa più interessante nella sua crescita è che ha giocato come partner di Lukaku, Dzeko ed è cambiato con Thuram. Quello che è in discussione è come è visto da tanti, anche dagli interisti. L’ho verificato: non tutti gli interisti impazziscono per lui, in termini di gusto, di come gioca.

Premesso: i cori con più passione e calore sono per lui a San Siro. Ma non tutti sono così innamorati, è legittimo, ma perché? È così eh, ve lo dico. Io vi racconto che l’ho visto quasi stirato e poi segnare la settimana dopo a San Siro col Barcellona, con due coglioni così… Io lo adoro Lautaro, ha un atteggiamento spettacolare sempre lui”.