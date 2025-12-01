“Lautaro è già diventato capocannoniere. A qualche incompetente che lo critica, non fa vacanze da 4 anni Lautaro. 4 anni che non le fa, gioca e sputa sangue ogni volta, fa gol, mena, si fa menare, ha grande personalità e responsabilità, è fantastico ed è di gran lunga il più forte in Serie A e tra i migliori al mondo.

Come si fa a criticarlo? Di cosa parliamo? Del nulla, sta facendo la storia e gioca ogni 3 giorni, è complicato. Ha 28 anni, 163 gol, in 5/6 gol può diventare il marcatore principe nella storia dell’Inter. Lautaro è fantastico, come fai a criticarlo. I cambi di Chivu? Bellissima la battuta su Cristian e la moglie che ha fatto. Noi calciatori ci incazziamo quasi sempre quando ci tolgono, vogliamo sempre giocare. Sta facendo la storia con l’Inter e non si può minimamente criticare. Come atteggiamento non si può mai criticare, mai. L’attaccante più forte della Serie A".