Il mondo dello sport in lutto. Il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, invita infatti le Federazioni a far osservare un momento di raccoglimento
Il mondo dello sport in lutto.

Il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, invita infatti le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva a far osservare un momento di raccoglimento in occasione di tutte le manifestazioni sportive che si svolgeranno in Italia nei prossimi giorni a partire da oggi, in memoria di Nicola Pietrangeli, icona del mondo del tennis.

