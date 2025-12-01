Il mondo dello sport in lutto.
Morte Pietrangeli, il CONI invita a 1′ di silenzio in tutti gli eventi sportivi
Il mondo dello sport in lutto. Il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, invita infatti le Federazioni a far osservare un momento di raccoglimento
Il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, invita infatti le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva a far osservare un momento di raccoglimento in occasione di tutte le manifestazioni sportive che si svolgeranno in Italia nei prossimi giorni a partire da oggi, in memoria di Nicola Pietrangeli, icona del mondo del tennis.
