"Negli ultimi anni ha spesso vinto chi ha meritato e non la più forte. Il Milan di Pioli non era la più forte, ma ha meritato; il Napoli di Spalletti non era la più forte, ma col gioco lo ha dominato. Io credo che l'Inter sia la più forte e abbia mostra in Italia, e sottolineo in Italia, di essere la più forte anche in virtù dell'espressione calcistica che ha mostra. La partita di stasera ha fatto schifo. Lautaro? Per molti appassionati e molti tifosi interisti non è un giocatore decisivo con le grandi. Si è visto stasera dove il reparto che è mancato di più è l'attacco. I due ragazzi arrivati quest'anno hanno fatto molto bene finora, ma giocare insieme al posto dei due titolari soprattutto Lautaro ha inciso. Tutta l'Inter ha fatto male. Il Milan ha 60 punti non per caso. Allegri con la sua idea ci arriva al risultato. 5 partite perse sulle ultime sei di Champions per l'Inter sono un peso, sapete prima di oggi che ritmo aveva in Serie A?14 vittorie nelle ultime 15, un pareggio e 14 vittorie. Calendario più difficile? 14 vittorie nelle ultime 15. Se l'Inter ritrova ritmo, entusiasmo, i giocatori davanti, rimane la più forte, favorita e ha margine. I 60 punti del Milan vanno molto rispettati".