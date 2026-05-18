"L'Inter ha fatto una stagione enorme, primo anno di Chivu con due trofei. Complimenti ai calciatori dopo un'annata non facile, sono stati bravissimi. Credo che Chivu sia stato bravo a coinvolgere tutta la rosa. A un certo punto sono mancati, Lautaro, Dumfries, Calhanoglu e chi è stato chiamato in causa è stato bravo. Grande meriti a Chivu, poi la bravura di tutti i calciatori che hanno dimostrato di essere più bravi. Manca poco all'Inter, ha un'ottima base, serve uno che salti l'uomo e probabilmente un difensore centrale. Due tre giocatori per alzare il livello. L'entusiasmo dei tifosi dell'Inter è stato incredibile per tutto l'anno.