"C’è un però… Però la colpa è di John Elkann. Uomo di affari, di finanza, intelligenza superiore a noi comuni mortali ma il calcio è un altro film. Si, il vero disastro lo ha fatto lui e sta portando la Juventus dove l’aveva lasciata prima della successione di Andrea Agnelli. Cugini nemici, non come quelli di campagna, una lotta familiare che alla fine fa solo il male della società. Elkann è tornato e ha sbagliato. Come accadde al primo giro di giostra. Uno che prende Comolli non merita di andare in Champions League. Sessioni di mercato disastrose. Soldi buttati per calciatori inadeguati al progetto. E sul finale perdere la Champions con squadre già salve o retrocesse è una follia che non ti puoi permettere. Serve un’altra rivoluzione ma ogni anno non si può andare avanti così. Comolli è il primo a dover andare via".