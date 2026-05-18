Scegli Fcinter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
ultimora
Criscitiello: “Juve, che disastro. Spalletti? Motta e Tudor se la ridono. Chi deve andare è…”
Nel suo editoriale su Sportitalia, Michele Criscitiello ha analizzato il difficile momento della Juventus, con un piede e mezzo fuori dalla prossima Champions League. Ecco le sue parole:
"Possiamo dare la colpa a Spalletti, certo. Ha le sue responsabilità. Uno come lui non può fallire, dopo lo scudetto a Napoli, sia con la Nazionale che con la Juventus. Motta e Tudor se la ridono ma Luciano doveva portare a casa almeno il minimo sindacabile".
"C’è un però… Però la colpa è di John Elkann. Uomo di affari, di finanza, intelligenza superiore a noi comuni mortali ma il calcio è un altro film. Si, il vero disastro lo ha fatto lui e sta portando la Juventus dove l’aveva lasciata prima della successione di Andrea Agnelli. Cugini nemici, non come quelli di campagna, una lotta familiare che alla fine fa solo il male della società. Elkann è tornato e ha sbagliato. Come accadde al primo giro di giostra. Uno che prende Comolli non merita di andare in Champions League. Sessioni di mercato disastrose. Soldi buttati per calciatori inadeguati al progetto. E sul finale perdere la Champions con squadre già salve o retrocesse è una follia che non ti puoi permettere. Serve un’altra rivoluzione ma ogni anno non si può andare avanti così. Comolli è il primo a dover andare via".
© RIPRODUZIONE RISERVATA