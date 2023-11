Addio alla BoboTv: Adani, Ventola e Cassano stanno vagliando nuove proposte, i dettagli

Dopo la rottura con Christian Vieri e la BoboTv c'è grande attesa per capire cosa faranno Lele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano. "Il 31 ottobre ho avuto un diverbio con Lele sulle strategie social future della BoboTV. Poi tutto è finito lì e non è stato scritto più niente da parte di nessuno", ha spiegato Vieri sui social. "3 giorni dopo a poche ore dal live della puntata, Lele, Antonio e Nicola mi hanno comunicato con tre vocali che non si sarebbero presentati. Mi sono trovato in grandissima difficoltà e in un angolo. Da quel momento per me è finito tutto. Sento parlare di rispetto per la gente e di tanto altro, ma in quel momento i miei 3 amici mi hanno lasciato solo", ha concluso l'ex attaccante nerazzurro.