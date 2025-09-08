Si chiude il caso relativo alle parole di Lautaro Martinez sull'addio di Simone Inzaghi all'Inter: ecco il video della vera frase del Toro

Alessandro Cosattini Redattore 8 settembre 2025 (modifica il 8 settembre 2025 | 18:44)

Si chiude il caso relativo alle parole di Lautaro Martinez sull'addio di Simone Inzaghi all'Inter. Un errore di traduzione nell'intervista di Lautaro a France Football aveva suscitato grandi polemiche tra i tifosi dell'Inter. In un primo momento, sembrava che il capitano avesse detto che Simone Inzaghi aveva comunicato alla squadra di aver ricevuto un'offerta e di voler partire.

Tuttavia, l'ufficio stampa dell'Inter e il giocatore stesso hanno prontamente richiesto una correzione. France Football ha riconosciuto l'errore e ha pubblicato una rettifica, chiarendo che Martínez non aveva mai ricevuto tale comunicazione dal tecnico.

Nel testo corretto, Martínez ha dichiarato: "In quel momento, il mister non ci aveva comunicato di aver ricevuto un'offerta e che sarebbe andato via. Noi eravamo estranei a quelle voci, concentrati su tutti gli obiettivi che avevamo". Queste parole hanno messo in luce la professionalità del gruppo, che ha continuato a concentrarsi sugli obiettivi nonostante le speculazioni sul futuro di Inzaghi.

Ecco il video dell'intervista di Lautaro: