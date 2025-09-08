Rispetto al 4-2-4 schierato contro l'Estonia, Gattuso potrebbe optare per un 4-3-3 che darebbe alla sua Italia più equilibrio. Tre interisti troverebbero comunque spazio nello schema pensato per affrontare Israele (si gioca a Debracen alle 20.45) con Bastoni, Dimarco e Barella che partirebbero nell'undici titolare. Si tratta di un 4-3-3 che diventa 3-5-2 quando si attacca con l'esterno interista che potrà spostarsi in avanti e Politano che salirà sulla linea dei centrocampisti. In regia potrebbe giocare Locatelli mentre in difesa accanto a Bastoni potrebbe esserci Mancini al posto di Calafiori. Zaccagni in tribuna perché non al meglio.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Sky – Italia, Gattuso opta per l’equilibrio? Tre interisti in formazione
ultimora
Sky – Italia, Gattuso opta per l’equilibrio? Tre interisti in formazione
Nella gara di questa sera contro Israele il ct potrebbe optare per idee diverse rispetto a quelle impiegate nella gara con l'Estonia
Questa la probabile formazione dell'Italia secondo Skysport:
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Tonali; Politano, Retegui, Kean. CT Gattuso
Questa invece la formazione di Israele:
ISRAELE (4-2-3-1): Dan. Peretz; Dasa, Nachmias, Lemkin, Revivo; Dor Peretz, E. Peretz; Khalaili, Gloukh, Solomon; Turgeman. CT Ben Shimon
(Fonte: Skysport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA