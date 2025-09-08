Sky – Italia, Gattuso opta per l’equilibrio? Tre interisti in formazione

Rispetto al 4-2-4 schierato contro l'Estonia, Gattuso potrebbe optare per un 4-3-3 che darebbe alla sua Italia più equilibrio. Tre interisti troverebbero comunque spazio nello schema pensato per affrontare Israele (si gioca a Debracen alle 20.45) con Bastoni, Dimarco e Barella che partirebbero nell'undici titolare. Si tratta di un 4-3-3 che diventa 3-5-2 quando si attacca con l'esterno interista che potrà spostarsi in avanti e Politano che salirà sulla linea dei centrocampisti. In regia potrebbe giocare Locatelli mentre in difesa accanto a Bastoni potrebbe esserci Mancini al posto di Calafiori. Zaccagni in tribuna perché non al meglio.