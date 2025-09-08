"Gli devo dire due cose che non mi trovano d’accordo. Nella conferenza stampa pre Estonia parla dei mali del calcio italiano e tira in mezzo oratori chiusi e kit a 500 euro (...). I problemi, Rino, sono altri e non li puoi dire perché la colpa è del tuo attuale Presidente. I centri sportivi non esistono perché non ci sono aiuti economici, perché i Presidenti continuano a perdere soldi per regole assurde imposte e mai cambiate dalla Figc. L’abolizione del vincolo, caro Rino, obbliga i Presidenti a guadagnare sulle rette e non sulla crescita dei giovani calciatori se poi a fine anno sono liberi a zero di andare altrove".

"I problemi sono che in C giocano i giovani e non i giovani forti perché la Lega Pro ti paga in base all’utilizzo dei giovani, anche se scarsi, e gli allenatori devono fare i calcoli su quanto fattura la presenza di un ragazzino da 90 minuti. Stesso discorso in serie D dove prima era obbligatorio giocare con 4 under (adesso sono 3) che puntualmente usciti fuori dalla quota si perdono e smettono di giocare a calcio. Portieri in primis. I problemi degli italiani che non arrivano in serie A sono legati alle regole folli. Se compro uno straniero dall’Estero non devo garantire con la fideiussione, se compro un italiano oltre i soldi serve la fideiussione a garanzia. Non reggiamo 100 squadre professionistiche. Non abbiamo i soldi e dobbiamo tagliare. Non abbiamo fatto un solo passo avanti negli stadi e siamo rimasti ad Italia ’90. Questi sono i veri problemi Rino".