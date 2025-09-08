Nel suo editoriale su Sportitalia, Michele Criscitiello è tornato sulle parole di Gennaro Gattuso in conferenza stampa in merito ai problemi del calcio italiano. Ecco le parole del giornalista:
Criscitiello: “I problemi non sono quelli detti da Gattuso. Lui non li può dire perché…”
"Gli devo dire due cose che non mi trovano d’accordo. Nella conferenza stampa pre Estonia parla dei mali del calcio italiano e tira in mezzo oratori chiusi e kit a 500 euro (...). I problemi, Rino, sono altri e non li puoi dire perché la colpa è del tuo attuale Presidente. I centri sportivi non esistono perché non ci sono aiuti economici, perché i Presidenti continuano a perdere soldi per regole assurde imposte e mai cambiate dalla Figc. L’abolizione del vincolo, caro Rino, obbliga i Presidenti a guadagnare sulle rette e non sulla crescita dei giovani calciatori se poi a fine anno sono liberi a zero di andare altrove".
"I problemi sono che in C giocano i giovani e non i giovani forti perché la Lega Pro ti paga in base all’utilizzo dei giovani, anche se scarsi, e gli allenatori devono fare i calcoli su quanto fattura la presenza di un ragazzino da 90 minuti. Stesso discorso in serie D dove prima era obbligatorio giocare con 4 under (adesso sono 3) che puntualmente usciti fuori dalla quota si perdono e smettono di giocare a calcio. Portieri in primis. I problemi degli italiani che non arrivano in serie A sono legati alle regole folli. Se compro uno straniero dall’Estero non devo garantire con la fideiussione, se compro un italiano oltre i soldi serve la fideiussione a garanzia. Non reggiamo 100 squadre professionistiche. Non abbiamo i soldi e dobbiamo tagliare. Non abbiamo fatto un solo passo avanti negli stadi e siamo rimasti ad Italia ’90. Questi sono i veri problemi Rino".
