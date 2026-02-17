"È il momento in cui Esposito giochi titolare nell'Inter, anche un'Inter-Juve. Perché un giocatore che ha questa costanza anche in partite diverse come con la Juve adesso è davvero on fire, in the zone. Spero che sia titolare dell'Italia, ma adesso è avanti a Thuram. Lautaro discorso diverso, è capitano, in 90 partite su 100 fa la differenza e giocano benissimo insieme. La coppia titolare è Lautaro-Esposito".