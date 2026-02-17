"Queste dichiarazioni di Bastoni sono molto sagge e sincere, credo che possano mettere fine ad una polemica che si è trascinata un po' troppo", dice Compagnoni

Matteo Pifferi Redattore 17 febbraio 2026 (modifica il 17 febbraio 2026 | 22:02)

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Maurizio Compagnoni, giornalista, ha analizzato così le parole di Bastoni e quelle di Chivu in merito a quanto accaduto in Inter-Juventus:

"Erano molto più importanti le dichiarazioni di Bastoni, io attendevo quelle. Tra i due, mi è piaciuto molto più Bastoni di Chivu che fin qui avevamo elogiato per la grande capacità comunicativa, questa volta non è stato proprio impeccabile mentre mi è piaciuto molto Bastoni.

Queste dichiarazioni di Bastoni sono molto sagge e sincere, credo che possano mettere fine ad una polemica che si è trascinata un po' troppo. Chivu ha ragione su un aspetto, quando dice che la partita si è giocata tre giorni fa e se ne parla ancora. Per mettere la parola fine servivano le parole di Bastoni, sono arrivate e ora si può voltare pagina"

"Sfida al Bodo? Il problema di domani è l'aspetto ambientale, il Bodo non va sottovalutato, hanno travolto il City a casa loro ma non vincono solo sul sintetico, hanno vinto a Madrid contro l'Atletico. In quel campo hanno sofferto tutti"