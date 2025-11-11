“Il Napoli ha investito bene sul mercato e ha comprato nuovi calciatori. Non capisco perché Lobotka abbia dovuto giocare tre partite consecutive e difficili prima della nazionale. Avrebbero dovuto dargli un po' di riposo, sono innervosito”. Se al termine di questa stagione vincesse il terzo Scudetto a Napoli, per lui sarebbe più semplice andarsene. E' vero che ora ha un contratto migliorato, che a Napoli si trova bene e che potrebbe restare ancora per diversi anni, ma ha già 30 anni ed è quasi irrealistico continuare a questo livello fisicamente, con Conte che gli chiede cose brutalmente impegnative. Un trasferimento nella prossima estate potrebbe avere assolutamente senso, ma dipende dalla cifra. Stanislav è felice in Italia ma, se Conte restasse ancora a Napoli, credo che mi metterebbe pressione per andarsene a giugno. Ma l'estate è ancora lontana”.