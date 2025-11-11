FC Inter 1908
L'agente del centrocampista del Napoli ha parlato della possibilità di poter lasciare il club azzurro qualora rimanesse Conte
Andrea Della Sala Redattore 

L'agente del centrocampista del Napoli Lobotka ha parlato della possibilità di poter lasciare il club azzurro qualora rimanesse Conte. Queste le sue parole riportate da Sport24.sk:

“Il Napoli ha investito bene sul mercato e ha comprato nuovi calciatori. Non capisco perché Lobotka abbia dovuto giocare tre partite consecutive e difficili prima della nazionale. Avrebbero dovuto dargli un po' di riposo, sono innervosito”. Se al termine di questa stagione vincesse il terzo Scudetto a Napoli, per lui sarebbe più semplice andarsene. E' vero che ora ha un contratto migliorato, che a Napoli si trova bene e che potrebbe restare ancora per diversi anni, ma ha già 30 anni ed è quasi irrealistico continuare a questo livello fisicamente, con Conte che gli chiede cose brutalmente impegnative. Un trasferimento nella prossima estate potrebbe avere assolutamente senso, ma dipende dalla cifra. Stanislav è felice in Italia ma, se Conte restasse ancora a Napoli, credo che mi metterebbe pressione per andarsene a giugno. Ma l'estate è ancora lontana”.

