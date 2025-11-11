Parole Sarri post Inter-Lazio? “Lotito si è scusato ancora con Rocchi che ha reagito così”

E il ds della Lazio Angelo Fabiani si è lasciato scappare un «Sarri è toscano, gli piace fare battute»

Matteo Pifferi Redattore 11 novembre 2025 (modifica il 11 novembre 2025 | 17:02)

"Delle frasi sull’arbitro di Inter-Lazio di Sarri e della posizione presa poi dalla società si è parlato anche ieri mattina all’hotel Parco dei Principi, a due passi da via Allegri, dove su iniziativa della Figc si sono ritrovati tutti gli arbitri della Can (mancava solo Colombo impegnato a Doha, ndr) con i vertici Aia, il designatore Gianluca Rocchi e i rappresentanti dei 20 club di A, oltre al presidente federale Gravina e l’a.d. della Lega Serie A Luigi De Siervo". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport che poi spiega come Lotito abbia chiesto scusa a Rocchi per le dichiarazioni di Sarri post Inter-Lazio:

"C’era anche Claudio Lotito, con il ds Angelo Fabiani che si lascia scappare un «Sarri è toscano, gli piace fare battute». Il presidente biancoceleste si è anche scusato con Rocchi, che ha gradito. Così come il presidente Aia Zappi", si legge sulla Rosea. L'incontro serviva a fare chiarezza e ripartire con una nuova unità di intenti. Si è parlato di VAR, tempo effettivo, lotta alle simulazioni e anche del rapporto con gli arbitri.

"Alla fine dai dirigenti - tantissimi, da Marotta a Tare, da Chiellini a Vagnati, da Massara a Fenucci - il coro è unanime: «Facciamolo più spesso». Di certo presto si vedranno arbitri, allenatori e capitani. «Occorre consolidare lo spirito di collaborazione, rispetto e fiducia», ha detto Gravina, chiedendo meno polemiche, perché «ultimamente si è superato il limite della critica»", si legge sulla Gazzetta e la chiosa finale è sulle richieste di Rocchi che "ha evidenziato l’organico più snello e giovane, chiedendo un po’ di pazienza ma ribadendo la volontà di migliorarsi ancora"