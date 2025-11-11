Tutte e tre le squadre guidano la classifica dei rispettivi campionati e sono a punteggio pieno in Champions League

Gianni Pampinella Redattore 11 novembre 2025 (modifica il 11 novembre 2025 | 16:46)

Inter, Arsenal e Bayern Monaco hanno una cosa in comune: tutte e tre guidano la classifica dei rispettivi campionati e sono a punteggio pieno in Champions League.

"Le regine del calcio europeo, che guardano tutti dall’alto verso il basso sia nei rispettivi campionati sia in Champions League, dove guidano a punteggio pieno dopo 4 partite. La differenza però sta proprio nei tornei in patria, visto che in Italia regna l’equilibrio - con le prime 5 squadre racchiuse in 3 punti - mentre in Germania il Bayern ha 6 punti di vantaggio sul Lipsia dopo 10 partite e l’Arsenal ha 4 lunghezze in più sul Manchester City dopo 11 turni", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Per l’Inter il coefficiente di difficoltà in patria sembra essere più alto e la squadra di Chivu in 11 giornate ha dimostrato di non conoscere mezze misure, senza mai pareggiare una partita oltre a vincerne 8 e a perderne 3 e a poter vantare il miglior attacco. A 24 punti non a caso c’è la Roma, con lo stesso identico ruolino di marcia e la miglior difesa del torneo. La vera sfida per Lautaro e compagni sarà quella di reggere questi ritmi su più fronti, come successo nelle ultime stagioni quando al timone c’era Simone Inzaghi. Entro la fine di novembre ci sarà uno snodo importante, con il derby di Milano alla ripresa e poi la seguente trasferta di Pisa (con la Champions nel mezzo) in concomitanza di Roma-Napoli".

(Corriere dello Sport)