FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Inter, doppia vetta come Arsenal e Bayern ma con una differenza. Ecco la vera sfida

ultimora

Inter, doppia vetta come Arsenal e Bayern ma con una differenza. Ecco la vera sfida

Inter, doppia vetta come Arsenal e Bayern ma con una differenza. Ecco la vera sfida - immagine 1
Tutte e tre le squadre guidano la classifica dei rispettivi campionati e sono a punteggio pieno in Champions League
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Inter, Arsenal e Bayern Monaco hanno una cosa in comune: tutte e tre guidano la classifica dei rispettivi campionati e sono a punteggio pieno in Champions League.

Inter, doppia vetta come Arsenal e Bayern ma con una differenza. Ecco la vera sfida- immagine 2
Getty Images

"Le regine del calcio europeo, che guardano tutti dall’alto verso il basso sia nei rispettivi campionati sia in Champions League, dove guidano a punteggio pieno dopo 4 partite. La differenza però sta proprio nei tornei in patria, visto che in Italia regna l’equilibrio - con le prime 5 squadre racchiuse in 3 punti - mentre in Germania il Bayern ha 6 punti di vantaggio sul Lipsia dopo 10 partite e l’Arsenal ha 4 lunghezze in più sul Manchester City dopo 11 turni", sottolinea il Corriere dello Sport

Inter, doppia vetta come Arsenal e Bayern ma con una differenza. Ecco la vera sfida- immagine 3
Getty

"Per l’Inter il coefficiente di difficoltà in patria sembra essere più alto e la squadra di Chivu in 11 giornate ha dimostrato di non conoscere mezze misure, senza mai pareggiare una partita oltre a vincerne 8 e a perderne 3 e a poter vantare il miglior attacco. A 24 punti non a caso c’è la Roma, con lo stesso identico ruolino di marcia e la miglior difesa del torneo. La vera sfida per Lautaro e compagni sarà quella di reggere questi ritmi su più fronti, come successo nelle ultime stagioni quando al timone c’era Simone Inzaghi. Entro la fine di novembre ci sarà uno snodo importante, con il derby di Milano alla ripresa e poi la seguente trasferta di Pisa (con la Champions nel mezzo) in concomitanza di Roma-Napoli". 

(Corriere dello Sport)

Leggi anche
Cassano: “Ora vi svelo una cosa mai detta su Roma-Samp 2010. Totti mi si avvicina e mi fa…”
Trevisani: “Conte grande ma a determinate condizioni. Necessario fare 9-1-1 o si può giocare?

© RIPRODUZIONE RISERVATA