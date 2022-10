Ag. Onana: “È contentissimo per ieri. Qualificazione? Ora dipende dall’Inter”

Albert Botines, agente di Andre Onana, ai microfoni di Serie A News ha parlato della prestazione del suo assistito e delle sue sensazioni dopo lo spettacolare pareggio per 3-3 tra Barcellona e Inter: "André è contentissimo del risultato raggiunto ieri. È un momento dove la felicità è tornata alta nel gruppo. La squadra non stava vivendo un grande periodo, ma adesso è tornata nuovamente ad un livello di competitività molto alto. Nonostante le assenze di Lukaku, Brozovic e Correa, l'Inter non ha mai perso la propria forza. Ha vinto con il Barcellona a San Siro e ieri ha raggiunto un risultato importante. Anzi, tutta la squadra è convinta che avrebbero dovuto vincere al Camp Nou, viste le tante occasioni nitide… Sanno bene, però, che adesso la qualificazione al prossimo turno di Champions League dipende soltanto da loro. André è contento e felice di questo momento. Lavora e continua a farlo per giocare e dare una mano alla squadra".