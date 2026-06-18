Intervistato da Tuttomercatoweb.com, l'agente di Marcelo Vaz, Cheikh Fall, ha parlato del trasferimento del giovane giocatore dalla Varesina Calcio al Genoa. "Grande fisico e gran lavoratore, chi ha seguito il campionato di Serie D lo conosce. Non voglio fare paragoni col percorso di Doumbia, ma è un giocatore di grandi prospettive. E' un terzino sinistro ma in una difesa a tre può fare anche il braccetto. Ha grande spinta, grande esplosività".
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fcinter1908 ultimora Ag. di Vaz: “L’Inter l’ha cercato e trattato per lunghi mesi. Non è andato perché…”
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Ag. di Vaz: “L’Inter l’ha cercato e trattato per lunghi mesi. Non è andato perché…”
Intervistato da Tuttomercatoweb.com, l'agente di Marcelo Vaz ha parlato dell'interesse dell'Inter
Perché non è andato all'Inter?—
"L'Inter l'ha cercato, l'hanno trattato per lunghi mesi senza mai arrivare alla chiusura anche se siamo stati molto vicini. Probabilmente non erano abbastanza convinti o magari alla fine hanno deciso di proseguire il percorso con i calciatori che avevano già in rosa per la seconda squadra".
Dovessi paragonarlo a un calciatore più affermato chi ti viene in mente?—
"Non mi piacciono i paragoni, ma se devo pensare a qualcuno dico che mi ricorda molto l'ex terzino colombiano Pablo Armero".
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