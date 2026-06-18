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Ag. di Vaz: “L’Inter l’ha cercato e trattato per lunghi mesi. Non è andato perché…”

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Intervistato da Tuttomercatoweb.com, l'agente di Marcelo Vaz ha parlato dell'interesse dell'Inter
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, l'agente di Marcelo Vaz, Cheikh Fall, ha parlato del trasferimento del giovane giocatore dalla Varesina Calcio al Genoa. "Grande fisico e gran lavoratore, chi ha seguito il campionato di Serie D lo conosce. Non voglio fare paragoni col percorso di Doumbia, ma è un giocatore di grandi prospettive. E' un terzino sinistro ma in una difesa a tre può fare anche il braccetto. Ha grande spinta, grande esplosività".

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Getty Images

Perché non è andato all'Inter?

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"L'Inter l'ha cercato, l'hanno trattato per lunghi mesi senza mai arrivare alla chiusura anche se siamo stati molto vicini. Probabilmente non erano abbastanza convinti o magari alla fine hanno deciso di proseguire il percorso con i calciatori che avevano già in rosa per la seconda squadra".

Dovessi paragonarlo a un calciatore più affermato chi ti viene in mente?

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"Non mi piacciono i paragoni, ma se devo pensare a qualcuno dico che mi ricorda molto l'ex terzino colombiano Pablo Armero".

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