Intervistato da Tuttomercatoweb.com, l'agente di Marcelo Vaz, Cheikh Fall, ha parlato del trasferimento del giovane giocatore dalla Varesina Calcio al Genoa. "Grande fisico e gran lavoratore, chi ha seguito il campionato di Serie D lo conosce. Non voglio fare paragoni col percorso di Doumbia, ma è un giocatore di grandi prospettive. E' un terzino sinistro ma in una difesa a tre può fare anche il braccetto. Ha grande spinta, grande esplosività".