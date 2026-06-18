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Paganini: “Palestra? Ho parlato con Angelozzi, ecco cosa mi ha detto. Attenzione a…”

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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo Paganini ha parlato della trattativa tra l'Inter e l'Atalanta per il giovane
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo Paganini ha parlato della trattativa tra l'Inter e l'Atalanta per il giovane esterno Marco Palestra.

"Ho parlato con Angelozzi, che lo ha preso al Cagliari, ha detto che è destinato ad arrivare in alto. E' uno serio, concentrato sulla sua carriera. La vicenda Lookman insegna: l'Atalanta fissa un prezzo e tu devi pagare quella cifra, non ci sono grandi margini di trattativa, lo abbiamo visto con Lookman. Attenzione a Sarri, che ha sempre stimato Palestra".

(TMW Radio)

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