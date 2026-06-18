"Al netto della differenza di età, quindi più freschezza, Palestra mi sembra più completo dal punto di vista tecnico di Dumfries. Detto che Palestra è molto forte ma se oggi in Italia bisogna spendere 50 mln per un esterno promettente che ha fatto una sola stagione ad alti livelli... Mi sembra una cifra eccessiva rispetto al resto, 50 mln sono tanti"

"Non sono d'accordo 50 milioni non sono tanti per un giocatore come Palestra che è sopra la media, è giusto prenderlo. Non ha ancora il livello di Dumfries che ha segnato gol pesanti ma Palestra ha una forza devastante, sa sempre scegliere il passaggio giusto, sa dribblare e sa fare assist importanti", risponde Lorenzo Minotti.