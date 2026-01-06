Mario Gila è uno dei nomi seguiti dall'Inter per rinforzare il reparto difensivo. Intervistato da Calciomercato.it, Alejandro Camano, agente del giocatore, ha parlato del futuro del suo assistito: "Il futuro del mio assistito, che poi è un mio amico oltre che una bravissima persona e un super giocatore, è essenzialmente la prossima partita nonché vincere tutto quello che può con la Lazio. Ma la cosa importante è la prossima gara".