Mario Gila è uno dei nomi seguiti dall'Inter per rinforzare il reparto difensivo. Intervistato da Calciomercato.it, Alejandro Camano, agente del giocatore, ha parlato del futuro del suo assistito: "Il futuro del mio assistito, che poi è un mio amico oltre che una bravissima persona e un super giocatore, è essenzialmente la prossima partita nonché vincere tutto quello che può con la Lazio. Ma la cosa importante è la prossima gara".
Ag. Gila: “Il futuro? La prossima gara. Ha ancora un anno e mezzo di contratto. Inter? Lui…”
Intervistato da Calciomercato.it, Alejandro Camano, agente del giocatore, ha parlato del futuro del suo assistito
"Rinnovo? Ha ancora un altro anno e mezzo di contratto. Ripeto, l’importante adesso è solo vincere la prossima partita. Inter e Milan? È concentrato solo sul presente, perché vuole vincere con la maglia della Lazio".
(Calciomercato.it)
