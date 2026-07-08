La parte dell'indagine sugli arbitri che ipotizza le 'bussate' alla porta della Sala Var di Lissone, che vede indagato anche Gianluca Rocchi, sara' probabilmente mandata per competenza territoriale alla Procura di Monza. E' quanto apprende l'AGI in ambienti investigativi. Va verso una molto probabile richiesta di archiviazione a Milano, anche se le valutazioni sono ancora in corso, il filone dell'inchiesta sulle presunte designazioni arbitrali 'pilotate' a favore dell'Inter.

E anche se le ultime indagini svolte dal pm Maurizio Ascione e dal procuratore aggiunto Paolo Ielo, portate avanti anche attraverso intercettazioni, hanno allargato il campo. Come anticipato dal 'Corriere della Sera' e confermato da fonti qualificate, l'attenzione si e' puntata anche sulla partita Torino-Inter del 26 aprile 2026 quando Rocchi avrebbe designato l'arbitro Maurizio Mariani solo dopo il previo consenso della societa' nerazzurra in quanto considerato arbitro non gradito.