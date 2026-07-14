Piu' semplice e con una visione armonica delle tre toghe la parte dell'inchiesta che riguarda le presunte 'bussate' al Var del designatore autosospeso Rocchi e dell'allora supervisore al Var, Andrea Geravasoni, finalizzate a dirimere dei casi dubbi in alcune partite. In questo caso tutti concordano che gli atti vadano trasmessi al procuratore di Monza, Claudio Gittardi, per la competenza territoriale perche' la Sala Var ha sede a Lissone, in Brianza. Sempre col consenso di tutti, le carte della lungo approfondimento sul mondo del calcio saranno spedite alla Procura Federale perche' valuti se ci sono illeciti sportivi mentre la posizione di Daniele Paterna, l'assistente al Var che si vede nell'ormai noto video girarsi e chiedere a chi bussava "E' rigore?" durante Udinese-Parma restera' a Milano perche' la presunta falsa testimonianza e' avvenuta durante la deposizione nell'ufficio di Ascione. Le condotte degli indagati Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo, accusati di 'frode sportiva' sempre sulla questione 'bussate', saranno vagliate a Monza.