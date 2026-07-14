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Malagò: “Nuovo ct Italia? Da ora si passa all’individuazione. Poi…”
"Sull'allenatore ci sono degli aspetti di condivisione, anche un discorso di numeri. Da domani (oggi, ndr) veramente si entra nella fase dell'individuazione e poi devi verificare la possibilità. So che per voi è troppo difficile credere alle mie parole".
Così Giovanni Malagò, presidente della Figc, parlando all'Aquila in occasione della 35esima edizione della Partita del Cuore, della questione del nuovo allenatore della nazionale. Malagò, accolto come la vera star della serata, ha abbracciato posando per le foto uno dei nomi in lizza, il mister Roberto Mancini, allenatore della nazionale politici.
"Ho visto dei giocatori altamente improbabili in campo - ha ironizzato parlando poi della Partita del Cuore -. C'è molta gente che vuole vedere lo spettacolo calcistico. Questa sta diventando una bella tradizione, perché c'è una condivisione dei percorsi, un obiettivo, una destinazione. Sento che la città sta facendo molto per ricostruirsi - ha concluso parlando dell'Aquila -, eventi come questi danno un valore a questo percorso".
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