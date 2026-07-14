Malagò: “Nuovo ct Italia? Da ora si passa all’individuazione. Poi…”

"Sull'allenatore ci sono degli aspetti di condivisione, anche un discorso di numeri. Da domani (oggi, ndr) veramente si entra nella fase dell'individuazione e poi devi verificare la possibilità. So che per voi è troppo difficile credere alle mie parole".

"Ho visto dei giocatori altamente improbabili in campo - ha ironizzato parlando poi della Partita del Cuore -. C'è molta gente che vuole vedere lo spettacolo calcistico. Questa sta diventando una bella tradizione, perché c'è una condivisione dei percorsi, un obiettivo, una destinazione. Sento che la città sta facendo molto per ricostruirsi - ha concluso parlando dell'Aquila -, eventi come questi danno un valore a questo percorso".