"Confermo che al momento il pm Ascione, che ha condotto le indagini, non ha ancora condiviso le conclusioni alle quali sarebbe giunto il sostituto procuratore Ielo che lo ha affiancato nell'ultima fase delle indagini, tanto è vero che non è ancora arrivata la firma di Ascione. Ma sono ancora in corso confronti, che vedono ancora coinvolto il Procuratore Capo Viola e i due procuratori Ascione e Ielo per capire se si può arrivare a un intendimento comune. A tal proposito, novità potrebbero arrivare nella giornata di domani, che tra l'altro sarà l'ultima dello stesso Ascione nella Procura di Milano, perché poi si trasferirà ad altra Procura per un altro incarico, come già stabilito".

"Perché non ha ancora firmato? Perché si andrebbe verso la richiesta di archiviazione e lo stesso Ascione ha creduto fortemente finora in questa inchiesta, che ha lanciato e portato avanti. Al momento l'unico indagato risulta essere Rocchi per ipotesi di frode sportiva in concorso con alcuni esponenti della società Inter, che al momento però non hanno ufficialmente un nome e un cognome, tanto è vero è che non ci sono indagati tra i tesserati dell'Inter. L'altro indagato è l'ex arbitro Paterna, ma per false dichiarazioni nell'ambito del filone della bussata in Udinese-Parma. Ci avviciniamo comunque alla conclusione delle indagini preliminari, che sia domani con la firma di Ascione o entro il 24 luglio con la firma di Ielo. Poi il fascicolo passerà alla Procura Federale che lo ha già richiesto quando è scoppiato il caso, e da lì partirà l'operato della giustizia sportiva".