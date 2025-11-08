L’ex Lazio Agostinelli: “Dell’Inter mi preoccupa una cosa. Dumfries? Sarri metterà…”

"Sarà un'Inter ancora più concentrata ed attenta, psicologicamente avrei preferito avesse vinto senza cali di tensione", dice Agostinelli

Andrea Agostinelli, ex Lazio, ha parlato ai microfoni di Radiosei proprio di Inter-Lazio in programma domani sera a San Siro:

"In vista di Inter-Lazio, anche io penso che Sarri non rischierà Romagnoli, anche in presenza di una contrattura e non di una lesione. Penso che per Provstgaard possa essere davvero una prova di maturità. Si alza il livello degli avversari, è questo ciò che manca per poter dare una valutazione completa sul ragazzo. Ogni volta che entra fa il suo, poi è chiaro che deve essere anche aiutato dai compagni.

Pellegrini-Lazzari? Con Dumfries a destra, secondo me Sarri lascerà Marusic a sinistra e Lazzari a destra. E credo che quest’ultimo meriti anche la conferma. Non è quello di qualche anno fa, ma sta facendo bene. A livello fisico, l’olandese può essere contratato meglio da Marusic.

Quello che mi preoccupa dell’Inter è il modo in cui hanno vinto in Champions. Sarà un'Inter ancora più concentrata ed attenta, psicologicamente avrei preferito avesse vinto senza cali di tensione".

