Pedullà: “Stagisti Sky non erano neanche in onda. Si spara sui più deboli e poi va bene che…”

"Ci sono 1000 esempi di giornalisti tifosi e penalizzi invece gli stagisti? Non accetto morali", dice Alfredo Pedullà

Matteo Pifferi Redattore 8 novembre 2025 (modifica il 8 novembre 2025 | 14:41)

Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha commentato così la notizia della sospensione degli stagisti di Sky Sport per la loro esultanza durante Verona-Inter:

"Qui non ci sono filtri e dico sempre quello che penso, mi è stato chiesto della vicenda degli stagisti e giornalisti tifosi. Sono sincero, gli stagisti sospesi per l'immagine apparsa durante Verona-Inter a Sky, sospenderli per me non ha un perché. La sospensione di una settimana non esiste, da ragazzini, bambini e adolescenti siamo stati tifosi senza nasconderlo. Per me è l'esempio di ipocrisia tutta italiana, vado a sparare sui più deboli che guadagnano poco e li sospendo per un atto innocente, tra l'altro finito in onda senza perché. Una decisione che non condivido e lo dico con rispetto per chi l'ha deciso. Siamo all'interno di una situazione che tollera l'intollerabile e spara sulla Croce Rossa.

Ci sono giornalisti davvero tifosi e che non lo nascondono, faccio nomi e cognomi con grande rispetto per la loro situazione, Pellegatti tifa Milan e non lo nasconde. Cosa c'entra penalizzare chi è stato sorpreso per un gesto innocuo e innocente? Ci sono anche tifosi che vanno alle conferenze e che fanno domande nascondendo sotto il tappeto le vere domande che avrebbero dovuto fare quando la squadra del cuore non sta andando bene.

Ci sono 1000 esempi di giornalisti tifosi e penalizzi invece gli stagisti? Non accetto la morale di chi vuol fare adesso le morali su Conte o su chi ha mandato in prima pagina situazioni allucinanti di gente che stava male, ha dato mille motivazioni e vuol fare le morali sugli altri. Ero un grande lettore dei giornali, non è che non vendono più perché all'improvviso la gente non li compra più, il giornale è vecchio, il prodotto non è appetibile e le morali sono fuori luogo. I problemi sono altri e vengono nascosti, si spara sempre sul più debole"