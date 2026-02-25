Le considerazioni del noto allenatore a proposito dei campioni d'Italia e dell'attuale capolista sul percorso che stanno facendo

Daniele Vitiello 25 febbraio 2026

Andrea Agostinelli, ex allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Tutto Napoli di alcuni temi d'attualità che riguardano non solo la squadra di Antonio Conte: "In questa fase finale del campionato è fondamentale avere tutti a disposizione. Credo che per il Napoli sia troppo importante centrare la Champions League. Considerando anche i risultati recenti di Juventus e Milan, c’è ancora margine, ma il Napoli non può continuare a giocare con tanti assenti. È stata una stagione sfortunata sotto il profilo degli infortuni. Io sono convinto che il Napoli entrerà in Champions League, e sarebbe già un traguardo importante. Dopo uno Scudetto non è mai scontato ripetersi ad alti livelli".

Ti sembra un Napoli messo in difficoltà anche da fattori esterni?

"È un Napoli in difficoltà, sì. Però va detto che gli ultimi acquisti mi sembrano validi. Al completo, secondo me, insieme all’Inter è la rosa più forte del campionato. Il problema è giocare per mesi senza Anguissa, McTominay, De Bruyne e altri elementi chiave. Per tre domeniche puoi sopperire, ma per tre o quattro mesi no. Togli quattro o cinque titolari all’Inter per lo stesso periodo e vediamo cosa succede".

Un Napoli fuori da Coppa Italia e Champions League, se dovesse arrivare quarto o addirittura fuori dalla Champions, sarebbe una stagione fallimentare?

"Se non entra in Champions, sì. Nonostante tutto quello che è successo, sarebbe difficile trovare alibi. L’uscita dalla Coppa Italia è stata negativa, e anche in Europa le cose non sono andate bene. Entrare in Champions darebbe almeno un 6 in pagella a questa stagione, considerando tutte le difficoltà. Ma se non dovesse riuscirci, sarebbe davvero complicato giustificare l’annata.

La Champions è fondamentale anche dal punto di vista economico, soprattutto dopo gli investimenti fatti.

"Assolutamente sì. Per una società come il Napoli, che ha investito tanto, la qualificazione in Champions è fondamentale sotto tutti i punti di vista. Un Napoli tra difficoltà, infortuni e polemiche, ma con un obiettivo chiaro: centrare la Champions League per dare senso e valore a una stagione complessa".