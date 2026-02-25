Braglia: “Bodo? Sembra di vedere il Como. Da uomo di campo dico che l’Inter…”

"L'Inter non è andata avanti in Champions è perché mancano i leader", aggiunge poi Braglia sul KO dei nerazzurri in Champions

Matteo Pifferi Redattore 25 febbraio 2026 (modifica il 25 febbraio 2026 | 21:32)

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia, ex portiere, ha parlato della sconfitta dell'Inter contro il Bodo Glimt:

"Non credo che l'Inter sia nettamente più forte del Bodo. Nel doppio incontro l'Inter ha dimostrato di essere un'ottima squadra ma il Bodo l'ha surclassata come ritmi e gioco. Ha fatto vedere il Bodo di essere nettamente superiore come freschezza e trame di gioco"

Cosa aggiunge? — "Da uomo di campo dico che l'Inter di quest'anno ha due squadre. Per cui il discorso per cui non è andata avanti in Champions è perché mancano i leader. Quando vengono meno certi elementi di questo tipo, si soffre. Paghiamo l'assenza a livello internazionale di giocatori che hanno esperienze di questo tipo. Guardavo il Bodo e mi sembrava di vedere tecnicamente il Como"