Braglia: “Bodo? Sembra di vedere il Como. Da uomo di campo dico che l’Inter…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia, ex portiere, ha parlato della sconfitta dell'Inter contro il Bodo Glimt:
"L'Inter non è andata avanti in Champions è perché mancano i leader", aggiunge poi Braglia sul KO dei nerazzurri in Champions
"Non credo che l'Inter sia nettamente più forte del Bodo. Nel doppio incontro l'Inter ha dimostrato di essere un'ottima squadra ma il Bodo l'ha surclassata come ritmi e gioco. Ha fatto vedere il Bodo di essere nettamente superiore come freschezza e trame di gioco"
"Da uomo di campo dico che l'Inter di quest'anno ha due squadre. Per cui il discorso per cui non è andata avanti in Champions è perché mancano i leader. Quando vengono meno certi elementi di questo tipo, si soffre. Paghiamo l'assenza a livello internazionale di giocatori che hanno esperienze di questo tipo. Guardavo il Bodo e mi sembrava di vedere tecnicamente il Como"
