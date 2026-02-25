Intervenuto su Youtube, Alfredo Pedullà ha analizzato così il KO dell'Inter in Champions League contro il Bodo Glimt

Intervenuto su Youtube, Alfredo Pedullà ha analizzato così il KO dell'Inter in Champions League contro il Bodo Glimt: "Mi ha deluso non l'eliminazione che ci può stare ma l'impostazione, l'improvvisazione, la superficialità di Chivu. Il tifoso dell'Inter può essere d'accordo o no, io porto avanti le mie idee. Per me è un'umiliazione, non uso il termine vergogna che va usato per altre cose, ad esempio lo status del calcio italiano. L'Inter sembrava passeggiare in campo con l'allenatore che non ha dato mezza idea alla squadra".

"Di Gregorio e Barella sono due casi opposti: Di Gregorio è la classica situazione che ti sei trovato per meriti e gavetta ad avere un'opportunità in una top come la Juve ma alla prima, seconda o terza contrarietà ti sei perso nell'ansia, nel terrore psicologico, mediatico che ti ha portato a bucare partire. Ieri Barella ho faticato a riconoscerlo, se mi avessero nascosto il viso e avessi visto solo il numero di maglia avrei pensato ad un centrocampista di un'altra squadra.

Barella di solito queste partite non le sbaglia, Di Gregorio ha avvertito il peso del grande club, Barella, che ha preparato la partita col Bodo per fare una prestazione oltre i limiti, ha avvertito l'importanza della partita e l'ha bucata. Non posso disconoscere il suo valore ma devo memorizzare che ieri Barella e Thuram sono stati due non pervenuti. Se Chivu l'avesse studiata meglio e l'avesse preparata bene, non avesse pensato 'sì tanto lo scudetto lo vinco', non si può uscire ai playoff col Bodo. Se vuoi essere superficiale nei giudizi, puoi anche dire di poter uscire ai playoff contro il Bodo, per me è una sciocchezza pensarlo perché ai quarti doveva arrivarci. Chivu ha trasmesso dei condizionamenti negativi alla squadra che ha giocato una partita orrenda"