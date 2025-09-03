L’allenatore del Napoli Andrea Agostinelli è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre': ”Il Napoli è davanti a tutti per la lotta per lo scudetto poi a pari merito metto Juventus, Inter e Milan, perché gli ultimi acquisti hanno azzerato il vantaggio dell’Inter, bianconeri e rossoneri alla fine hanno fatto buoni acquisti. L’Inter è dietro, perchè quando si inizia una rivoluzione qualcosa si perde. il Napoli è una squadra assolutamente completa guidata da un grande allenatore. Dopo la vittoria dello scudetto gli azzurri non possono non essere i favoriti, come lo era l’Inter lo scorso anno.